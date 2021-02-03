На Серовском тракте произошло ДТП со снегоуборщиком, есть погибший

Утром 3 февраля на Серовском тракте, недалеко от поворота на Тюмень, ГАЗон NEXT врезался в КамАЗ с отвалом для уборки снега, пишет E1.ru.

На фотографиях с места ДТП видно, что ГАЗон перевозил газированные напитки, которые после столкновения с грузовиком рассыпались по всей проезжей части.

«В 7:30 произошло ДТП на Серовском тракте. Водитель ГАЗон NEXT въехал в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. Обе машины двигались в сторону Верхней Пышмы. В результате ДТП пассажир ГАЗон NEXT погиб, водитель получил травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, опрашивают очевидцев. Детали аварии выясняются», — сообщили в областной ГИБДД.

По предварительным данным, КамАЗ медленно двигался вдоль обочины, убирая снег, в этот момент в него врезался ГАЗон. 29-летний водитель NEXT выжил, а грузчик, который был его пассажиром, погиб на месте, сообщили очевидцы.