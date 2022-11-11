На Серовском тракте под Нижним Тагилом в ДТП пострадала 10-летняя девочка

Накануне, 10 ноября, около 14:00 на Серовском тракте под Нижним Тагилом 49-летний водитель КамАЗа врезался в автомобиль LADA Granta, в котором находилась 10-летняя девочка. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, КамАЗ выезжал с прилегающей территории на Кушвинский тракт и не предоставил преимущество в движении легковушке.

Ребёнок, находившийся в момент аварии на заднем сиденье слева в детском кресле, был госпитализирован в детскую больницу. Врачи поставили ей диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, повреждение связок левого голеностопного сустава». После осмотра девочку отпустили домой.

Госавтоинспекторы установили, что водитель грузовика со стажем вождения 29 лет в этом году привлекался за нарушения правил дорожного движения 4 раза. На момент аварии был трезв. 62-летний мужчина за рулём легковушки имеет стаж вождения 25 лет, нарушал ПДД 1 раз.

«На водителя КамАЗа были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), по факту ДТП водитель грузовика пояснил, что он не увидел автомобиль LADA Granta и начал выезжать с прилегающей территории», — уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей при выезде с прилегающей территории быть предельно внимательными, пропускать машины, движущиеся по главной дороге, и не совершать опасных манёвров. При перевозке детей использовать удерживающие кресла.