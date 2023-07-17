На Серовском тракте под Нижним Тагилом столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

Днём 11 июля на 171-м километре Серовского тракта, под Нижним Тагилом возле кафе «Для друзей», произошло ДТП. Chevrolet Aveo, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, начал выполнять левый поворот, в это время на большой скорости в него врезалась другая иномарка. От удара чёрный Hyundai Santa Fe отбросило на ограждение, после чего он перевернулся. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«34-летняя водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигалась со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. При выполнении обгона не убедилась в безопасности манёвра, в результате чего допустила столкновение с попутным автомобилем Chevrolet Aveo, за рулём которого находилась 41-летняя женщина, которая поворачивала в сторону села Малая Лая», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате столкновения оба авто вылетели за дорожное ограждение, а Hyundai Santa Fe перевернулся на крышу. Водитель Chevrolet Aveo получила ушибы и гематомы тела и лица, сквозную рану нижней губы. После осмотра медиками была отпущена домой. Водитель Hyundai Santa Fe с ушибами грудной клетки также была отпущена домой. Оба водителя оказались трезвы.

Женщина, управлявшая Hyundai Santa Fe, имеет стаж вождения 14 лет, за нарушения правил ПДД привлекалась один раз. Водитель Chevrolet Aveo имеет стаж 11 лет, за нарушение ПДД привлекалась трижды.