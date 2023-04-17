На Серовском тракте под Нижним Тагилом два автомобиля вылетели в кювет. Пострадали женщина и ребёнок

15 апреля около 14:30 в районе 236-го км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и Volkswagen Touareg. После столкновения обе машины вылетели в кювет, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

По информации ГИБДД, 52-летняя автолюбительница за рулём Hyundai Solaris, следуя со стороны Серова, при перестроении с правой полосы на левую не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 37-летнего мужчины, который двигался по левой полосе.

«В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Volkswagen Touareg. На месте происшествия бригада медиков осмотрела 1,5-годовалого мальчика, видимых повреждений он не получил. Медики предложили оставить ребёнка под наблюдением врачей с целью исключения сотрясения головного мозга, но родители мальчика приняли решение отказаться от госпитализации. Малолетний пассажир перевозился в автокресле, установленном на заднем пассажирском сиденье автомобиля. Перевозка ребёнка осуществлялась без нарушений, детское удерживающее устройство, в котором ребёнок был пристёгнут, полностью соответствовало росту и весу юного пассажира, что помогло избежать получения более серьёзных травм. Также в ДТП пострадала 38-летняя мама мальчика, с гематомой на лице она от госпитализации отказалась», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Автоинспекторы выяснили, что водитель автомобиля Hyundai постоянно проживает в городе Алапаевске. Её общий стаж управления автомобилем составляет 1,5 года. В нарушении правил дорожного движения за этот период замечена только один раз. За рулём автомобиля Volkswagen находился отец ребёнка, стаж вождения которого составляет 19 лет. Семья направлялась домой в Екатеринбург. Оба водителя прошли медосвидетельствование на состояние опьянения. На момент аварии они были трезвы.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится дознание, по окончании которого будет принято процессуальное решение, установлена точная причина дорожной аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила напомнили, что начинающим водителям, стаж вождения которых составляет менее двух лет, следует минимизировать перестроения на дорогах. Лучшего всего целенаправленно вести автомобиль в заданном направлении, соблюдая интервал и дистанцию. Все манёвры следует совершать правильно и плавно, перед их началом нужно быть в полной уверенности, что это безопасно. Остальные участники движения должны быть вовремя оповещены о запланированных действиях заблаговременным включением сигнала поворотников.