Общество

«На седьмом дне жизни у Вики остановилось сердце». Фоторепортаж об абсолютной любви и борьбе за здоровье ребёнка с ДЦП

10.11.2020 14:32
«На седьмом дне жизни у Вики остановилось сердце». Фоторепортаж об абсолютной любви и борьбе за здоровье ребёнка с ДЦП

Мария Краюшкина родила в феврале 2013 года долгожданных двойняшек — Серёжу и Вику. Здоровье детей опасений не вызывало, всё было в порядке. Но на седьмой день жизни, после укола с антибиотиком, у Вики остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать девочку. Со временем она пошла на поправку.

«Нас перевели в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. В реанимации доченька провела целый месяц. А потом ещё полтора месяца в обычной палате. Вика чувствовала себя хорошо, настолько, что ей ставили необходимые по возрасту прививки, проводили физиопроцедуры, как всем обычным деткам», — говорит Мария Краюшкина, мама Вики.


Мария Краюшкина, мама Вики 

Но в отличие от своего брата, она не научилась вовремя переворачиваться, в 6 месяцев не могла держать голову, а в 10 месяцев у Вики начались приступы эпилепсии. Стало ясно, что у девочки ДЦП. 

«Сначала мы были шокированы, но мысли отказаться от Вики никогда не было. Это же наш ребёнок, которого мы с мужем планировали», — говорит Мария Краюшкина.

Вике сейчас 7 лет, до марта этого года она ходила в коррекционный детский сад, но из-за пандемии коронавируса сейчас находится дома. К девочке приходит логопед и учит её говорить. Вика мычит, когда голодна, когда что-то болит и когда хочет спать. 

Утром малышка завтракает. Мама радуется, что Вика может сама жевать и глотать пищу, ведь часто дети с таким диагнозам даже этого не в силах делать. Потом Вика с помощью взрослых выполняет упражнения на гимнастическом мяче — фитбол помогает развить вестибулярный аппарат, координацию и опорную функцию. После девочка отдыхает: лежит в кроватке и играет с погремушками. Но недолго, вновь надо заниматься — учиться самостоятельно сидеть. 

В реабилитации Вики участвуют не только родители, но и бабушки с дедушками. Родственники по маминой линии даже купили квартиру в соседнем доме, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. 

Родственники сидят с Викой, пока родители работают. Пенсия девочки — 16 тысяч рублей, но этих денег не хватает даже на памперсы, лекарства и одежду. Поэтому мама Вики трудится фармацевтом, а папа, как говорит Викин брат, «делает дороги».  

Дважды в год Мария берёт отпуск и вместе с дочкой едет на реабилитацию в Екатеринбург. В медицинском центре «Здоровое детство» ей развивают мышцы с помощью различных процедур, важнейшая из них — кинезиотерапия. Эту процедуру нужно пройти 10 раз, стоимость одного занятия — 2000 рублей. На полный курс реабилитации необходимо 89 тысяч рублей. Мама Вики верит, что дочь в скором времени сможет ходить самостоятельно. Но для этого детям с церебральным параличом нужно заниматься постоянно, чтобы закреплять прогресс. 

Для того чтобы помочь Вике, нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100» или поддержать через сайт «Живи, малыш».

Фото: 
Владимир Серов
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