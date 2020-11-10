«На седьмом дне жизни у Вики остановилось сердце». Фоторепортаж об абсолютной любви и борьбе за здоровье ребёнка с ДЦП

Мария Краюшкина родила в феврале 2013 года долгожданных двойняшек — Серёжу и Вику. Здоровье детей опасений не вызывало, всё было в порядке. Но на седьмой день жизни, после укола с антибиотиком, у Вики остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать девочку. Со временем она пошла на поправку.

«Нас перевели в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. В реанимации доченька провела целый месяц. А потом ещё полтора месяца в обычной палате. Вика чувствовала себя хорошо, настолько, что ей ставили необходимые по возрасту прививки, проводили физиопроцедуры, как всем обычным деткам», — говорит Мария Краюшкина, мама Вики.



Мария Краюшкина, мама Вики



Но в отличие от своего брата, она не научилась вовремя переворачиваться, в 6 месяцев не могла держать голову, а в 10 месяцев у Вики начались приступы эпилепсии. Стало ясно, что у девочки ДЦП.

«Сначала мы были шокированы, но мысли отказаться от Вики никогда не было. Это же наш ребёнок, которого мы с мужем планировали», — говорит Мария Краюшкина.

Вика в гостях у бабушки с дедушкой Вика в гостях у бабушки с дедушкой Вика в гостях у бабушки с дедушкой Вика в гостях у бабушки с дедушкой Вика в гостях у бабушки с дедушкой Вика в гостях у бабушки с дедушкой

Вике сейчас 7 лет, до марта этого года она ходила в коррекционный детский сад, но из-за пандемии коронавируса сейчас находится дома. К девочке приходит логопед и учит её говорить. Вика мычит, когда голодна, когда что-то болит и когда хочет спать.

Утром малышка завтракает. Мама радуется, что Вика может сама жевать и глотать пищу, ведь часто дети с таким диагнозам даже этого не в силах делать. Потом Вика с помощью взрослых выполняет упражнения на гимнастическом мяче — фитбол помогает развить вестибулярный аппарат, координацию и опорную функцию. После девочка отдыхает: лежит в кроватке и играет с погремушками. Но недолго, вновь надо заниматься — учиться самостоятельно сидеть.

Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива Фотографии из семейного архива

В реабилитации Вики участвуют не только родители, но и бабушки с дедушками. Родственники по маминой линии даже купили квартиру в соседнем доме, чтобы в случае необходимости прийти на помощь.

Родственники сидят с Викой, пока родители работают. Пенсия девочки — 16 тысяч рублей, но этих денег не хватает даже на памперсы, лекарства и одежду. Поэтому мама Вики трудится фармацевтом, а папа, как говорит Викин брат, «делает дороги».

Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом Вика на прогулке с мамой и братом

Дважды в год Мария берёт отпуск и вместе с дочкой едет на реабилитацию в Екатеринбург. В медицинском центре «Здоровое детство» ей развивают мышцы с помощью различных процедур, важнейшая из них — кинезиотерапия. Эту процедуру нужно пройти 10 раз, стоимость одного занятия — 2000 рублей. На полный курс реабилитации необходимо 89 тысяч рублей. Мама Вики верит, что дочь в скором времени сможет ходить самостоятельно. Но для этого детям с церебральным параличом нужно заниматься постоянно, чтобы закреплять прогресс.

Для того чтобы помочь Вике, нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100» или поддержать через сайт «Живи, малыш».