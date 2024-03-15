На сцене Нижнетагильской филармонии представят «музыкальный портрет» композитора Георгия Свиридова

На сцене Нижнетагильской филармонии встретятся два знаменитых коллектива Свердловской области: хор «Доместик» имени В. А. Копанева из Дома музыки Екатеринбурга и тагильский оркестр «Демидов-камерата». 29 марта они исполнят музыку выдающегося композитора Георгия Свиридова. Про него говорят, что ему удалось «распеть» Маяковского, Пастернака, Гоголя и других непростых для музыкального представления авторов.

«Хор “Доместик” уже немного знаком тагильской публике. Концерт, посвящённый Георгию Свиридову, будет своего рода премьерой. В качестве ведущей концерта я пригласил Марину Принц — это очень интересный музыковед. Она с удовольствием согласилась на моё предложение, потому что она обожает Свиридова. Свиридов — хоровой композитор, основная часть его наследия — это музыка для хора либо с участием хора», — рассказывает дирижёр оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий.

В первом отделении концерта прозвучат музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»: «Вальс», «Романс», «Тройка», сюита «Время, вперёд» — «Уральский напев», «Частушка», «Марш», части из поэмы «Отчалившая Русь». Сам Свиридов определил жанр «Отчалившей Руси» как двенадцать лирических шедевров на стихи «последнего поэта деревни» Сергея Есенина и как поэму для голоса с фортепиано.

«Свиридов — это постоянный композитор хора “Доместик”, например, мы исполняли его “Пушкинский венок” и в прошлом году. Ещё в мартовской программе будет звучать “Странное Рождество видевше”, это духовное сочинение, его мы тоже часто исполняем. В прошлом году мы пели его на открытой площадке Екатеринбурга на День города. На концерте мы постараемся погрузить слушателей в атмосферу Пушкина, его стихи настолько хорошо были прочитаны Свиридовым, он так мастерски положил на них музыку, что она сразу погружает в пушкинскую эпоху: где-то она хулиганская, где-то лиричная и романтичная. Номер “Мороз и солнце” — это про продолжение жизни, “Курские песни” — погружение в народность и обрядовость. Свиридов жил в Курске, учился и очень много впитал того, что пелось в близлежащих деревнях, благодаря этому получилась очень атмосферная музыка», — рассказала «Афише МС» художественный руководитель хора «Доместик» Мария Аранбицкая.

Во втором отделении екатеринбургский хор «Доместик» исполнит a capella фрагменты из хорового концерта «Пушкинский венок». В финале прозвучит кантата «Курские песни» для смешанного хора и симфонического оркестра.