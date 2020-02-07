На сайте РОИ появилась петиция за пересмотры «мусорных» тарифов в Нижнем Тагиле

Инициативная группа жителей Нижнего Тагила разместила на платформе «Российская общественная инициатива» петицию с требованием пересчитать нормативы накопления мусора в Свердловской области. По словам авторов, качество работы регионального оператора в Северном АПО компании «Рифей» не соответствует завышенному тарифу, который был установлен РЭК.

«Люди незаконно лишаются льгот, а судебные приставы по судебным приказам списывают задолженность по оплате за вывоз мусора в пользу регионального оператора Свердловской области», — говорится в петиции.

Один из авторов инициативы Дмитрий Есин пояснил АН «Между строк», что если петиция соберёт 100 тысяч подписей от жителей региона, то общественники смогут обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть их просьбу вне очереди.

Напомним, власти Свердловской области намерены до конца 2020 года пересмотреть нормативы накопления мусора, от которых напрямую зависит плата за вывоз ТКО. Об этом 4 февраля заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на заседании рабочей группы в Заксобрании.

По словам министра, долгое время область ждала, когда новая методика расчёта нормативов будет утверждена на федеральном уровне, но этого до сих пор не произошло. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать свою методику определения нормативов, для этого при Региональной энергетической комиссии (РЭК) была создана специальная рабочая группа.

Ещё одна инициативная группа граждан от Нижнего Тагила подала в Свердловский областной суд иск к РЭК об оспаривании действующих нормативов накопления ТКО.

«Российская общественная инициатива» (РОИ) — интернет-ресурс, на котором граждане России, авторизованные через поддерживаемую государством систему идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов, рассматриваются экспертными группами, наделёнными правом рекомендовать их для рассмотрения Госдумой.