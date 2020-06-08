На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропущена обнуляющая сроки Путина статья

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию нет упоминания о статье, обнуляющей сроки президента Владимира Путина, пишет «Медиазона».

Портал 2020og.ru создан для голосования по поправкам в Конституцию, сейчас на нём рассказывается о процедуре голосования, а в разделе «Какие поправки?» есть 15 тематических блоков, в которых кратко объясняется суть поправок. При этом ни в одном блоке не упоминается статья 81 Конституции, поправка к которой должна будет обнулить президентские сроки Путина. В седьмом блоке рассказывается о «новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране», в том числе и к президенту, но на сайте говорится только об изменениях в статьях 77, 78, 95, 97, 103, 110, 119 и 129 Конституции (о государственной власти в регионах, руководителях федеральных госорганов, Федеральном собрании, полномочиях Госдумы, правительстве, судьях и полномочиях прокуратуры).

Сейчас часть 3 статьи 81 Конституции гласит, что одно и то же лицо не может быть президентом России более двух сроков подряд, поправка предлагает применять это правило без учёта сроков, которые президент занимал на момент вступления изменений в силу.

Upd: около 1:30 8 июня статью об обнулении сроков президента добавили на сайт.

Напомним, в марте депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина или вообще отменить ограничение по ним. Путин и Госдума одобрили эту идею.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, при этом дистанционно проголосовать можно будет ещё шесть дней до этого. Проголосовать только за часть поправок нельзя — они идут пакетом.