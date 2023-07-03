На Салдинском шоссе под Нижним Тагилом перевернулась иномарка с прицепом (ВИДЕО)

Накануне, 2 июля, на Салдинском шоссе произошло ДТП. Недалеко от выезда из Нижнего Тагила водитель легковушки с прицепом, не справившись с управлением, перевернулся. По информации очевидцев, в этой аварии никто не пострадал, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«По всей видимости, прицеп был сильно перегружен. Просто водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего и перевернулся. Поблизости больше никаких других машин нет. Он один. Ну ничего, вроде живой, вылез из машины», — комментирует и делится видео с места событий подписчик паблика.