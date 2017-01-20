На сайте секс-услуг нашли анкету дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Политик объяснил это местью её бывшего парня

15-летняя дочь депутата Екатеринбургской думы снялась в эротической фотосессии, сообщил LIFE. Её снимки появились на сайте секс-услуг, а анкету направили директору гимназии, в которой она учится. В ней были указаны услуги и расценки: 2500 рублей за час, 12000 за ночь, кунилингус, минет в презервативе и только классический секс. Как выяснило издание, дело передали в Следственный комитет. Сам депутат заявил, что его дочери мстит бывший парень.

«Предложение сняться в интимной фотосессии гимназистка получила в социальной сети от незнакомой женщины, – пишет LIFE. – Школьница ответила, что она несовершеннолетняя, но подумает. А потом согласилась и приехала на квартиру к женщине, где та сделала несколько эротических снимков для сайта секс-услуг».

Отец девочки – член комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью – объяснил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что его дочери мстит бывший парень.

«Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам», – написал депутат.

При этом LIFE сообщал, что девочка призналась в полиции, что фотографировалась для сайта, чтобы заработать, но деньги ей не заплатили.

В Следственном комитете скандал не комментируют, пишет LIFE. По словам источника издания, интимную фотосессию с несовершеннолетней можно трактовать как развратные действия, а если подтвердится, что девушка оказывала секс-услуги, владельцу сервиса грозит статья за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией.

Агентство новостей «Между строк»