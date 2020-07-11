На Сахалине семейную пару арестовали за убийство и изнасилование восьмилетней девочки, тело которой было найдено 6 июля недалеко от села Ожидаево Холмского района.

По подозрению в убийстве были задержаны 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина, оба без определённого места жительства. По версии следствия, девочка сама села к ним в машину.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, женщине предъявили обвинение в похищении человека, а мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас они оба заключены под стражу.