На Сахалине полиция пришла к третьеклассникам, которые вышли на пикеты из-за агрессивного школьника

В Южно-Сахалинске полицейские опросили третьеклассников школы № 21 из-за пикета, на котором те потребовали перевести агрессивного одноклассника на домашнее обучение, со ссылкой на родителей пишет Sakhalin.info.

3 сентября перед уроками школьники вместе с родителями устроили пикет возле школы. Они вышли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».

Недовольство вызвал их одноклассник, который больше года задирает детей. Его уже перевели на домашнее обучение.

«Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьёт детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки», — пишет издание.

После акции школьников в школу № 21 пришла полиция.

«Допрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребёнка с уроков», — рассказала мать одного из детей.

По сведениям Sakhalin.info, опросы проводят в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать регламент.

В МВД ответили изданию «Такие дела», что полиция «начала проверку на предмет нарушения административного законодательства, потому что это мероприятие подавалось СМИ как митинг».