На Сахалине полиция пришла к третьеклассникам, которые вышли на пикеты из-за агрессивного школьника

В Южно-Сахалинске полицейские опросили третьеклассников школы № 21 из-за пикета, на котором те потребовали перевести агрессивного одноклассника на домашнее обучение, со ссылкой на родителей пишет Sakhalin.info.
3 сентября перед уроками школьники вместе с родителями устроили пикет возле школы. Они вышли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».
Недовольство вызвал их одноклассник, который больше года задирает детей. Его уже перевели на домашнее обучение.
«Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьёт детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки», — пишет издание.
После акции школьников в школу № 21 пришла полиция.
«Допрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребёнка с уроков», — рассказала мать одного из детей.
По сведениям Sakhalin.info, опросы проводят в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать регламент.
В МВД ответили изданию «Такие дела», что полиция «начала проверку на предмет нарушения административного законодательства, потому что это мероприятие подавалось СМИ как митинг».
«Это обычная практика, мы не преследуем цели, чтобы кого-то наказать. Опрос детей проводился в присутствии социального педагога», — уточнили в пресс-службе местного МВД.