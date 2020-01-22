На Сахалине льдину с 300 рыбаками оторвало от берега (ВИДЕО)

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Информация о ЧП в заливе Мордвинова поступила спасателям в 12:00 (4:00 мск), проводится операция по спасению людей, в которой задействованы 18 человек, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, а также судно на воздушной подушке. В случае необходимости к вызволению рыбаков может быть привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России.