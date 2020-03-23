На Сахалине ФСБ задержала двоих студентов, готовивших теракт в техникуме

На Сахалине сотрудники ФСБ задержали двоих студентов, которые планировали вооружённое нападение на техникум.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны молодые люди 2002 и 2003 годов рождения. Во время обысков у них в квартирах силовики изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, детонатор, предположительно, самодельную бомбу, взрывчатые вещества. Также были обнаружены личные дневники студентов, в которых содержится информация «о планируемом вооружённом нападении на учебное заведение».

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.