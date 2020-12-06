На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с фейерверками. Пожар пытаются потушить больше 7 часов (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону на ранке «Классик» загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара разрослась до четырёх тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС России.

Пожар получил четвёртый уровень сложности, к его тушению привлекли 144 человека и 44 единицы техники. Сообщение о возгорании поступило 6 декабря около 6:30 утра. На момент публикации материала пожар ещё не потушили, но локализовали на площади в четыре тысячи квадратных метров. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова рассказала ТАСС, что из-за пожара на рынке понесли убытки около 200 предпринимателей. Сейчас бизнесмены вывозят из павильонов рынка товар. По словам Теларовой, пострадавшим от пожара бизнесменам предоставят новые торговые места, скорее всего безвозмездно.