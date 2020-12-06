Происшествия

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с фейерверками. Пожар пытаются потушить больше 7 часов (ВИДЕО)

06.12.2020 17:48
На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с фейерверками. Пожар пытаются потушить больше 7 часов (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону на ранке «Классик» загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара разрослась до четырёх тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС России.

Пожар получил четвёртый уровень сложности, к его тушению привлекли 144 человека и 44 единицы техники. Сообщение о возгорании поступило 6 декабря около 6:30 утра. На момент публикации материала пожар ещё не потушили, но локализовали на площади в четыре тысячи квадратных метров. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова рассказала ТАСС, что из-за пожара на рынке понесли убытки около 200 предпринимателей. Сейчас бизнесмены вывозят из павильонов рынка товар. По словам Теларовой, пострадавшим от пожара бизнесменам предоставят новые торговые места, скорее всего безвозмездно.

Copyright
Telegram mstrok.ru