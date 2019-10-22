На руднике в Красноярском крае погибли трое рабочих

В Красноярском крае на руднике «Таймырский» погибли трое рабочих. По предварительным данным, они отравились газом.

Как рассказал ТАСС вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, во время работы главный механик и главный специалист отошли и не вернулись, мастер участка пошёл искать их и тоже пропал. Позже были обнаружены тела всех троих. По какой-то причине они не воспользовались средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

По данным РИА Новости, рудник принадлежит компании «Норникель».

СК проводит проверку по факту гибели рабочих. В связи с инцидентом «Норникель» также проводит внутреннее расследование.