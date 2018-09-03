На российских автомагистралях появятся динамические знаки ограничения скорости

На российских автомагистралях и скоростных дорогах установят динамические знаки ограничения скорости, со ссылкой на Российский дорожный научно-исследовательский институт пишут «Известия».

Согласно разработанному в нём ГОСТу «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования», скоростной режим будет регулироваться в зависимости от текущих дорожных условий, осадков и видимости.

На данный момент устройства разрабатываются как часть интеллектуальной транспортной системы, использование которой предусмотрено Федеральным законом «Об организации дорожного движения».

По словам экспертов, электронные знаки будут стоить в 5–10 раз дороже обычных, но значительно повысят безопасность на дорогах.