На ремонт 114 лифтов в многоквартирных домах Нижнего Тагила потратят более 250 млн рублей

В Нижнем Тагиле на ремонт 114 лифтов в многоквартирных домах потратят 251 млн рублей. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. Согласно ей, оборудование заменят в 40 жилых домах. Разбору подлежат лифты, которые находятся в эксплуатации уже более 25 лет. Компания-подрядчик смонтирует в выбранных зданиях также системы автоматической пожарной сигнализации. В случае возгорания такая система должна обеспечить спуск лифта на первый этаж.

Победитель торгов станет известен только в 2021 году. Финансирование всех работ будет осуществляться со счёта регионального оператора на условиях трёхлетней рассрочки платежа. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 7,5 млн рублей.

Отметим, за 2020 год в Нижнем Тагиле капитально отремонтировали и заменили 42 лифта. Всего в регионе на сегодня обновили 238 лифтовых кабин.