На рекультивацию российских свалок в 2019 году планируют потратить 10 млрд рублей

В 2019 году в России планируется выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее заражённых земель общей площадью около 700 гектаров, со ссылкой на Минприроды пишут «Известия». В населённых пунктах вблизи этих свалок живёт 3,9 млн человек.

В частности, 6,7 млрд рублей в 2019 году планируют направить из федерального бюджета и 3,1 млрд — из региональных. Уже готовы соглашения о предоставлении 6,2 млрд федеральных средств 12 субъектам, это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Брянская, Новгородская и Мурманская области. Также 617 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки в Челябинске, которая стала самой крупной в России. Завершение работ по рекультивации запланировано на 2021 год, следует из материалов Минприроды. Однако уже в 2020 году в городе должны быть проведены международные саммиты ШОС и БРИКС.

Больше всего средств в 2019 году планируется направить на рекультивацию подмосковных свалок — 5,5 млрд рублей, это полигоны «Кучино» (вблизи Балашихи с населением 462,7 тысячи человек), «Долгопрудный», «Дубна Левобережная», «Слизнево», «Аннино», «Кулаковский», «Царёво».

В 2020 году планируется направить ещё 10,4 млрд рублей из федерального бюджета 30 субъектам. Запланирована работа по 42 свалкам и 15 опасным объектам. До конца 2022 года планируется рекультивировать 108 несанкционированных полигонов, к 2025-му — 191, заявляют в Минприроды.