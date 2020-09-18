На реконструкцию здания правительства потратят более пяти миллиардов рублей

На реконструкцию здания правительства в Москве планируют потратить более пяти миллиардов рублей, пишет РБК.

В пресс-службе правительства сообщили, что у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, сильно изношены инженерные системы, а кровля находится в аварийном состоянии. Пресс-служба прислала изданию видео, на котором крыша здания протекает и чиновники садятся в автомобили под зонтами.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года на поэтапную реконструкцию Белого дома выделено 5,27 миллиарда рублей: часть этих денег пойдёт на ремонт внутри здания (подземных гаражей, кровли, фасада, главной лестницы), часть — на благоустройство территории вокруг него.

На время ремонта часть сотрудников правительства переведут в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития).

Дом правительства был построен по проекту архитектора Дмитрия Чечулина в 1965–1981 годах. Здание сильно пострадало во время путча 1993 года, когда его обстреляли из танков. После этого Белый дом реконструировали. Ремонт зданий другого государственного органа — Госдумы — оценивался в сумму более 4 миллиардов рублей.