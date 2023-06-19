На реке Чусовой под Нижним Тагилом турист сломал позвоночник, прыгая с тарзанки

На минувшей неделе под Нижним Тагилом на реке Чусовой турист упал с тарзанки. Инцидент произошёл 14 июня. По информации источника ИА «Все новости», сейчас пострадавший со множественными переломами находится в нейрохирургическом отделении ГБ № 1.

По словам очевидцев, в тот день туристам организовали экстремальный вид спорта — роуп-джампинг. Один из желающих поучаствовать в этом аттракционе пролетел по дуге на верёвке и с силой ударился об землю. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали ему переломы позвоночника, тазобедренного сустава и пятки.

«Непонятно, как это произошло, возможно, пострадавший был плотного телосложения, под него не было всё рассчитано. На Чусовой часто такое стало происходить, когда сплавы организуют сомнительные инструкторы или фирмы», — говорит собеседник редакции.

Известно, что пострадавший мужчина средних лет, в Нижний Тагиле приехал на автомобиле с московскими номерами, на лобовом стекле был пропуск для прессы. Ни в полиции, ни в прокуратуре этот случай не зарегистрирован, уточнило ИА «Все новости».