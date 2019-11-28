На Рефтинском водохранилище оторвалась льдина с двумя подростками-рыбаками (ВИДЕО)

В Свердловской области на Рефтинском водохранилище оторвалась льдина с двумя подростками — её прибило к острову, с которого рыбаков вывозили спасатели, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Информация об оторвавшейся льдине с людьми на ней поступила накануне в 16.55. На место происшествия сразу же выехали аварийно-спасательные службы. Льдину прибило к острову, находящемуся на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на сушу, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

На остров отправили надувную лодку. Оказалось, что рыбаками были двое подростков, их передали бригаде скорой помощи для осмотра. По словам медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Спасательная операция длилась менее часа, в ней приняли участие 19 человек и 9 единиц техники.