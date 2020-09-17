На разработку новой версии Sukhoi Superjet 100 планируют направить до 130 млрд рублей

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) готовится создать импортозамещённую версию Sukhoi SuperJet 100 к 2023 году, разработка самолёта оценивается в 120–130 млрд рублей, со ссылкой на источники пишут «Ведомости». Деньги в проект вложат компании «Ростеха» ОАК и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

По информации издания, около половины суммы планируют направить на разработку российского двигателя ПД-8, который также будет предназначен для самолёта-амфибии Бе-200, который сейчас летает на украинских моторах. Кроме того, в SSJ New будут замещены десятки систем и компонентов, изменится конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести. Сейчас уровень импортных комплектующих SSJ-100 составляет около 70%.

Sukhoi Superjet 100 является имиджевым проектом для России — впервые после распада СССР в стране был создан «с нуля» новый авиалайнер. С этим самолётом связывали большие надежды, его называли символом возрождения российского авиапрома. Однако SSJ-100 до сих пор не стал коммерчески успешным.

5 мая 2019 года Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке. На борту лайнера находились 78 человек. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Это вторая авиакатастрофа в истории самолётов данного типа, тогда как в небольшие аварии SSJ-100 за последние восемь лет попадал не менее 25 раз.

После авиакатастрофы в Москве на сайте Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию самолётов Sukhoi Superjet 100 в России. После ЧП в Шереметьево по всей России по разным причинам были отменены десятки рейсов SSJ-100.