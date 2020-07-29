На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге неизвестные обстреляли машину с ребёнком

Вечером 29 июля на проспекте Космонавтов неизвестные обстреляли машину, со ссылкой на пострадавших пишет E1.ru.

По словам Варвары, семье которой принадлежит машина, они с мужем даже не поняли, кто и из чего выстрелил в их Opel Zafira: всё произошло, когда они в потоке двигались в сторону светофора.

«Мы услышали удар в стекло. Я сначала подумала, что в нас кто-то врезался. Резко поворачиваю голову назад, где ребёнок сидел, а на него стекло посыпалось. Мы не знаем и не видели, кто и откуда стрелял, но муж говорит, что какая-то машина полностью тонированная была подозрительная и ехала очень близко к нам. Самое ужасное, мог пострадать ребёнок», — рассказала Варвара.

Шестилетний сын Варвары, который сидел в бустере с той стороны, куда пришлись выстрелы, не пострадал — у мальчика несколько ссадин на коленке. Стреляли, как считает екатеринбурженка, из страйкбольного оружия.

«Нашла две пульки в машине. Мы узнали, они используются в страйкбольном оружии, скорость полёта пули — 120 м/с», — добавила Варвара.

В полиции подтвердили информацию о происшествии.