На пропавшего в лесу под Нижним Тагилом 21-летнего парня напал медведь

Пропавший в лесу под Нижним Тагилом 21-летний Данил Медведев вышел на связь. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сегодня молодой человек вышел к заброшенной шахте и сумел позвонить родным. Данил рассказал, что, блуждая в лесу, он наткнулся на медведя и, спасаясь от него, залез на дерево. Когда слезал, упал и сломал ногу. Сейчас ему требуется медицинская помощь.

Напомним, Медведев пропал 18 августа в районе деревни Сизикова. Родственники обратились с заявлением в полицию. К поискам присоединились отряды «Скорпион», «Абрис» и «Лиза Алерт».