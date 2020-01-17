На предприятиях ЕВРАЗа наградили лучших молодых работников

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили лучших молодых работников 2019 года. Корпоративные награды, благодарности с занесением в трудовую книжку и денежные премии получили около ста человек.

Как рассказали в пресс-службе компании, более десяти лет на ЕВРАЗ НТМК проводится конкурс на звание «Лучший молодёжный трудовой коллектив». Имена лучших работников называют дважды — летом в канун Дня металлурга и зимой в честь Нового года.

В этот раз в конкурсе победили бригады цеха по ремонту металлургического оборудования № 3, конвертерного и крупносортного цехов, а также дирекции по информационным технологиям. Впервые аналогичный конкурс прошёл и на ЕВРАЗ КГОК, там отмечены экипаж электровоза № 093, отделение по техобслуживанию и ремонту электрооборудования цеха дробления, группа подготовки производства цеха электротехнических лабораторий.

Также стали известны лауреаты молодёжной премии ЕВРАЗ НТМК. Ими стали восемь сотрудников различных цехов, среди которых слесари-ремонтники, вальцовщики и электромонтёры, модельщик и сменный мастер. Победители не только показали высокие результаты работы, но и предлагали улучшения на рабочих местах, повышали качество продукции и эффективность ремонтов, участвовали в общественной и спортивной жизни, занимались благотворительностью, помогали подшефным детским учреждениям.