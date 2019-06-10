На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 тысячи детей и сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа отдохнут этим летом в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путевкам.

«Дети отдохнут в ведомственных оздоровительных лагерях “Баранчинские огоньки” в Нижнем Тагиле и “Чайка” в Качканаре, а также в ряде муниципальных лагерей. В рамках программы семейного оздоровления и отдыха “Мать и дитя” сотрудники и их дети смогут отдохнуть в санатории “Ленёвка”, “Ключики”, “Зелёный мыс”, а также в ряде других санаториев и пансионатов России, в том числе на южном побережье Чёрного моря», - пояснили в пресс-службе компании.

На организацию летнего отдыха детей и сотрудников двух предприятий компания направила около 86 млн рублей. Стоимость путёвок для работников предприятий ЕВРАЗа зависит от стажа работы. Работник оплачивает от 5 % до 20 % от полной стоимости, остальные затраты берёт на себя предприятие.