На предприятии в Асбесте погиб рабочий

Сегодня днём на одном из предприятий Асбеста погиб рабочий, сообщается на сайте регионального СК. Погибшему рабочему было 44 года.

«Предварительно установлено, что в результате разгерметизации ёмкости, задействованной в технологическом процессе, произошло травмирование работника, который от полученных повреждений через непродолжительное время скончался», — сказано на сайте ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает следователь, точные обстоятельства случившегося выясняются.