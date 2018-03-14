На предприятии УГМК током убило рабочего

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде от удара током погиб рабочий, со ссылкой на пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, куда входит предприятие, пишет Znak.com.

По информации местного портала «Ревда-инфо.ру», погибший работал в медеплавильном цехе. Мужчина получил удар током 6 кВ, ему пытались помочь, но безуспешно.

Среднеуральский медеплавильный завод — крупнейшее на Урале предприятие по выплавке меди из первичного сырья и по производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. В состав УГМК он входит с 2000 года. По данным на 2017 год, на заводе работало более 3 тысяч человек.