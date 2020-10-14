На посту в военной части в Екатеринбурге обнаружили тело лейтенанта

В Екатеринбурге в военной части на улице Военной, 19 на посту найден мёртвым 30-летний лейтенант, начальник штаба войск радиационной, химической и биологической защиты, со ссылкой на источник пишет «Коммерсантъ-Урал».
Инцидент произошёл 13 октября, лейтенант заступил на дежурство; рано утром его нашли мёртвым, рядом с ним был пистолет Макарова. Известно, что мужчина служил по контракту с 2013 года, по словам источника, никаких конфликтных ситуаций с ним не возникало и «предпосылок к тому, что он может совершить данный поступок, не было».
«По данному факту проводится проверка. Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством»,— рассказали в пресс-служба Уральского округа Росгвардии.