На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник

20-летний солдат срочной службы из Башкирии Ильдар Сиразев погиб на полигоне на окраине Екатеринбурга, пишет Bash.news. По предварительной версии, юноша, отслуживший восемь месяцев, скончался от удара током.

«Приехавшие офицеры из части рассказали, что Ильдар коснулся радиостанции на базе автомобиля "Урал". Его, видимо, притянуло и долго держало под напряжением. Врачам не удалось его реанимировать. Ещё один рассказал, что у Ильдара была сердечная недостаточность, может, сердце не выдержало. Хотя перед службой он проходил медкомиссию и был здоров», — рассказала мама погибшего Гульсима Сиразева.

Представители части привезли гроб с телом погибшего в Уфимский район, где его торжественно похоронили. Матери погибшего выплатят три миллиона рублей, поскольку срочник скончался в результате несчастного случая на службе. Биоматериалы солдата отправлены на экспертизу в лабораторию в Самару, точная причина смерти станет известна через месяц.