На подготовку ТЭЦ Нижнего Тагила и Качканара к зиме ЕВРАЗ выделил 280 млн рублей

ЕВРАЗ направил на подготовку ТЭЦ Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов к отопительному сезону около 280 млн рублей. Теплоэлектроцентрали предприятий обеспечивают теплом жилые и социальные объекты Нижнего Тагила и Качканара.

«Мы начинаем подготовку ТЭЦ к отопительному сезону ранней весной, всё лето обновляем и ремонтируем оборудование. Комплекс этих мер позволяет агрегатам надёжно работать в течение всего отопительного периода», — рассказал директор Дивизиона «Урал» по энергетике, депутат Нижнетагильской гордумы Денис Корякин.

Как сообщили в пресс-службе компании, на ЕВРАЗ НТМК заменили 500 метров магистральных трубопроводов, отремонтировали насосное оборудование, бойлерные установки ТЭЦ. В рамках технического перевооружения ПВС-2 установили два новых бойлера. Для бесперебойной подачи горячей воды в городские теплосети заменили более километра паропровода.

На Качканарской ТЭЦ для бесперебойной подачи воды и тепла заменили насосы, обновили арматуру, изоляцию котлов, реконструировали газопровод, модернизировали трубопровод, сейчас завершается капитальный ремонт турбогенератора № 2.