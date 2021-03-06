На побережье в Краснодарском крае обнаружили десятки трупов птиц и дельфинов

В Краснодарском крае на побережье Чёрного моря обнаружили десятки мёртвых дельфинов и птиц. По мнению властей, причиной гибели животных стали голод, холод и неблагоприятная погода.

Большое количество трупов обнаружили жители Анапы, Джубги и Геленджика. Местные СМИ сообщают, что погибших пернатых оказалось около ста особей, а в некоторых районах на берег выбросило и мёртвых дельфинов.

Биологи рассказали, что не видели такой массовой гибели птиц даже во время самых сильных морозов. «Кавказский узел» со ссылкой на специалиста Вениамина Голубитченко пишет, что пернатые могли погибнуть из-за вируса или токсинов, содержащихся в рыбе.

«Я такого массового мора ни разу не видел даже после затяжных норд-остов с очень сильным морозом — и крыши срывало, и на набережной льда намерзало по метру, и лагуна замерзала, и бухта у берега замерзала, но такой массовой гибели птиц не было», — говорит биолог.

При этом телеканал «Дождь» со ссылкой на портал «Живая Кубань» сообщает, что у берегов Новороссийска местные жители замечали пятно. А 19 февраля пять членов экипажа сухогруза April в водах Керченского пролива госпитализировали с отравлением неясной этиологии. Сухогруз перевозил кремниево-железный сплав ферросилиций, при намокании выделяющий смесь ядовитых газов, пишет издание.

Однако власти отрицают информацию об отравлении и экологической катастрофе. По их данным, это ежегодное явление. В краснодарском департаменте ветеринарии также предположили, что птицы погибли из-за голода.

«Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чём не надо», — цитирует руководителя пресс-службы администрации Геленджика Янину Скорикову «Газета.ру».

Роспотребнадзор и Россельхознадзор проводят проверку, однако специалисты пока не могут понять причину ЧП.

В конце сентября 2020 года на Камчатке произошла экологическая катастрофа в акватории Авачинского залива и нескольких бухтах. От загрязнения Тихого океана пострадали более 60 человек, берега были усеяны мёртвыми морскими животными. Расследователи пришли к выводу, что причиной ЧП стало природное явление.