На «Победу» завели дело из-за отказа в перевозке пассажирки

Роспотребнадзор возбудил административное дело по факту недопуска на рейс пассажирки авиакомпании «Победа».

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошёл 21 августа в аэропорту Внуково. «Победа» отказалась перевозить женщину, которая собиралась лететь в Чебоксары на похороны родственника.

«По предварительной информации, причинами отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36×30×20 см», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Дело возбуждено за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.