На ПО «Маяк» раскрыли дозу рутения в выбросах

За последнее время никаких отклонений от нормальной эксплуатации ФГУП ПО «Маяк», которые могли бы привести к какому-либо выбросу какого-либо радионуклида, не происходило, со ссылкой на заявление советника генерального директора предприятия по науке и экологии Юрия Мокрова пишет Znak.com.

По словам Мокрова, рутений-106 — это искусственный радионуклид, продукт работы ядерных реакторов, и естественно, что «Маяк» по роду и по ходу своей деятельности каждый день встречается с этим материалом.

«У нас есть документы, которые регламентируют радионуклиды. Есть разрешения на эти выбросы. Но реальные выбросы в сотни раз ниже допустимых. Они настолько ничтожны, что мы их можем увидеть только в трубе и нигде больше», — отметил Мокров.

Присутствие рутения «Маяк» обнаружил в начале октября, причём значения были настолько далеки от значимых, что поначалу этому не было придано никого значения, отметил Мокров.

«И только после начала информационного шума, когда стали показывать пальцем на "Маяк", мы снова провели анализ, включая анализ всего технологического оборудования нашего предприятия», — рассказал представитель «Маяка».

По итогам проверки специалисты химкомбината пришли к выводу, что речь может идти о так называемом «транзитном» присутствии этого материала.

«Мы также обратили внимание, что следы были зафиксированы практически день в день на обширной территории Евразии — от Франции до Урала. Потом стало известно, что рутений был обнаружен ещё и в Сибири, и в Казахстане. Представить себе, что в течение суток могло произойти загрязнение такой большой территории, практически невозможно», — отметил Юрий Мокров.

Второй аргумент в пользу этой версии, по его словам, заключается в практически одинаковых значениях замеров присутствия радионуклида. Это невозможно, потому что иначе в эпицентре было бы запредельное загрязнение, но такого эпицентра никем не обнаружено, подчеркнул Мокров.

Мокров уточнил, что за время всего инцидента — с 25 сентября по 4 октября — жители Урала получили такую же дозу облучения от рутения, которую они получают за 10 минут своей жизни от естественных источников радиации.