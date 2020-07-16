На пляже в центре Нижнего Тагила утонул семилетний мальчик

Вечером 16 июля в центре Нижнего Тагила утонул семилетний мальчик. Ребёнок вместе с мамой и двумя сёстрами приехал отдохнуть в центр города с Вагонки.

Как пишет TagilCity.ru со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», девочки плавали в нарукавниках, а мальчик находился в воде на надувном матрасе. В какой-то момент мать ненадолго отвлеклась, а после увидела пустой матрас. Сначала женщина пыталась своими силами отыскать сына, но спустя какое-то время она решила обратиться за помощью в полицию.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС, в итоге тело ребёнка обнаружили отдыхавшие на пляже дети.

По данным МЧС, в Свердловской области это уже десятая смерть ребёнка на воде с начала купального сезона.