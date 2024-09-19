На площадке СОФПП прошёл бесплатный прямой эфир о юридической особенности ведения блогерской деятельности. Спикеры поделились инструкцией по защите и использованию контента в социальных сетях

На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл бесплатный прямой эфир «Юридические риски блогеров: кейсы и рекомендации» (12+). Спикерами выступили директор по развитию Группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Арсений Артюх и кандидат юридических наук, партнёр Группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Артур Мочалов. На практикуме они рассказали участникам, как вести бизнес прозрачно, защитить свой авторский продукт от сливов и копирования и самому не нарушать интеллектуальные права. Также спикеры затронули тему оформления сотрудников, маркировки рекламы и объяснили, что нужно знать о свободе слова в интернете и какова возможная юридическая ответственность. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» эксперты поделились инструкцией по защите и использованию контента в социальных сетях.

Как защитить собственный контент?

Совет первый: указывайте автора, правообладателя и условия использования, а также свои контакты для согласования использования.

Совет второй: используйте технические средства защиты авторских прав (водяные знаки).

Совет третий: выполняйте мониторинг копирования контента.

Как использовать чужой контент?

Совет первый: запомните, содержимое в открытом доступе в интернете — не значит свободное для использования.

Совет второй: берите фотоконтент из фотобанков, в том числе распространяемый по «открытым лицензиям» типа СС BY 4.0 или находящийся в общественном достоянии Public Domain, либо согласовывайте использование с правообладателями.

Совет третий: необходимо размещать сведения об авторе и правообладателе. Удалять такую информацию нельзя.

Совет четвёртый: не используйте популярные фото и видео из интернета, авторство которых вам неизвестно.

Защита интеллектуальных прав

Совет первый: требование прекращения незаконного использования.

Совет второй: требование прекращения незаконного использования и компенсации в суде (от 10 тысяч до 5 млн рублей).

Во время прямого эфира у участников возникло много вопросов на тему защиты интеллектуального права. Слушатель Полина рассказала экспертам, что при ведении блога по рукоделию неоднократно сталкивалась с размещением материалов из своих мастер-классов на сторонних ресурсах. Она пояснила, что из её видеоконтента копировали субтитры, делали скриншоты, при этом не указывая ссылки на её канал. Девушка обращалась к администрации сайта, на котором размещались видеоклоны, но её проигнорировали.

«Мы должны понимать, что нарушение интеллектуальных прав — это всё-таки нарушение частного интереса. В таком случае сперва обращаемся к владельцу интернет-ресурса, просим прекратить неправомерное использование. Если он никак не реагирует, то следующий этап — судебная защита. Мы обращаемся с соответствующим требованием о прекращении использования и о выплате компенсации. Отмечу, что не к любому владельцу ресурса мы можем ещё и требования предъявить. Например, если это страница в социальной сети, то в таком случае требования предъявляем не к социальной сети, а к владельцу соответствующей страницы. Потому что владелец социальной сети выступает как информационный посредник. Он предоставляет свою инфраструктуру для размещения этих сведений», — ответил на вопрос юрист Артур Мочалов.

Слушатель Кирилл рассказал, что принял участие в съёмке подкаста у блогера и дал полноценное интервью на 90 минут. Он спросил у спикеров, является ли правообладателем этого видеоподкаста и какие требования может предъявить к блогеру в случае каких-либо разногласий.

«Правообладателем является тот, кто создал, а не тот, кто стоял перед камерой и что-то говорил или показывал. То есть, условно говоря, тот, кто эту съёмку осуществил, организовал, и является правообладателем. Я всегда рекомендую перед съёмкой заключать договор и прописывать в нём, кто является правообладателем, на каких условиях, например, может использовать такой контент и другое. Потому что общее правило гласит, что интеллектуальные права за тем, кто этот продукт именно создал. Соответственно, сейчас мы даём интервью, участвуем в дискуссии, но от этого не становимся правообладателями. Правообладателем является СОФПП как создатель такого видеоконтента. Собственно, вам-то и не надо спрашивать у нас согласие на дальнейшее использование. А вот если я захочу такие видеофрагменты использовать (например, разместить в своём блоге), то мне нужно будет спрашивать у правообладателя разрешение. Также надо понимать, что если мы сюда добровольно пришли и говорим на камеру, то мы согласие на съёмку дали, не обязательно оформлять что-то письменно. В свою очередь, если кто-то потом захочет наше изображение где-то использовать, то наше согласие на это уже получить надо», — сказал Артур Мочалов.

Для тех, кто не смог посмотреть эфир в режиме онлайн, ниже публикуем ссылку на его запись.

Напоминаем, что пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Информирование предпринимателей проводится в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».