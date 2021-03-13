На платной стоянке в Екатеринбурге неизвестный обстрелял из оружия Mercedes (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на платной парковке обстреляли и закидали кирпичами Mercedes бизнес-класса. Как видно по камере видеонаблюдения, стрелявший целился в бензобак.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на владелицу автомобиля, 12 марта с ней связался хозяин парковки и сообщил, что машину обстреляли из огнестрельного оружия. Две пули оказались в заднем бампере. Кроме того, неизвестный кинул два кирпича, разбив заднее стекло и повредив бампер и крышу. По факту произошедшего в полиции начали проверку.