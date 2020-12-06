На первом старте этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле установили рекорд

В Нижнем Тагиле завершился первый старт в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Россиянин Евгений Климов занял седьмую строку, набрав в сумме 230,5 балла за две попытки. Он показал лучший результат в карьере на домашнем этапе.

Лучшим среди летающих лыжников стал норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд. Он набрал 270 баллов. На втором месте с 255,7 балла разместился австриец Даниэль Хубер. Замкнувший тройку сильнейших норвежец Роберт Йоханссон во второй попытке установил рекорд трамплина, прыгнув на 142,5 метра и набрав 254,1 балла.

Российский лыжник Михаил Назаров стал 21-м, Роман Трофимов — 27-м, а тагильчанин Вадим Шишкин занял 46-ю позицию. 6 декабря проходит второй день соревнований.