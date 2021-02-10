На перевале Дятлова пропала группа туристов из Москвы

С перевала Дятлова вовремя не вернулась туристическая группа из Москвы, со ссылкой на источник в местном силовом ведомстве пишет E1.ru.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — сказал собеседник издания.

По его словам, восемь туристов специально приехали на перевал, чтобы почтить память знаменитой туристической группы. Напомним, участники группы Дятлова загадочно погибли в феврале 1959 года.

В ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что об инциденте сотрудников ведомства не информировали и никаких заявлений о пропаже тургруппы не поступало.

В полиции сообщили, что не комментируют эту информацию. По словам собеседника, если группа не выйдет на связь в ближайшее время, на её поиски отправят спасателей.