На параде Победы в Москве срочник разбил оружием окно микроавтобуса ФСО

Солдат-срочник Никита Ерошенко на параде Победы в Москве разбил карабином стекло в микроавтобусе Volkswagen Transporter, принадлежащем Федеральной службе охраны. Объяснительную рядового опубликовал в своей передаче «Соловьёв Live» телеведущий Владимир Соловьёв.

«Это был протест против существующего режима и Федеральной службы безопасности. Я считаю, что в отношении меня несправедливо поступили… (далее написано неразборчиво)», — пишет Ерошенко в объяснительной.

Ниже он отметил, что на всех репетициях был в основном строю, но в день парада командир отправил его в резерв, «лишив возможности выйти на Красную Площадь». На вопрос, планировал ли он что-нибудь совершить на главной площади Москвы, Ерошенко отвечать отказался.

Соловьёв заявил, что срочнику «просто напекло голову и человек несколько потерял контроль над собой», и добавил, что солдат будет направлен на медицинское освидетельствование.

По данным телеграм-канала 112, сотрудники ФСО во время инцидента не пострадали. Молодой человек задержан, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, передаёт телеграм-канал.

Представители ФСО информацию не комментировали.