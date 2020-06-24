На парад Победы в Екатеринбурге приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад приехал актёр Сергей Безруков — артиста заметили на трибунах для гостей, где он сидел вместе с председателем совета директоров «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным и его супругой Татьяной, пишет Znak.com. Фото Безрукова на трибуне также публикует E1.ru.

Парад Победы официально начался в 10 часов утра, он проходит по проспекту Ленина до площади 1905 года, на мероприятии присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместители, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, главнокомандующий Центральным военным округом Александр Лапин, сенатор Аркадий Чернецкий.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, на парад разрешено проходить зрителям; отмечается, что для того, чтобы попасть на парад, горожане стоят в очереди по полчаса — на входе всем измеряют температуру.

Безруков и ранее приезжал в Екатеринбург на массовые мероприятия: весной 2019 года он участвовал в молебне в честь церковного праздника — Дня торжества православия — на Октябрьской площади, где собирались построить храм Святой Екатерины.

Официально сегодняшний день объявлен выходным на государственном уровне. Вечером в Екатеринбурге состоятся сразу три салюта: на стрелке Городского пруда, Уралмаше и в Академическом. Праздничные салюты с фейерверками приурочены к проведению 24 июня парада Победы по указу президента Владимира Путина. 9 мая торжественные мероприятия были отменены и частично прошли в усечённом формате без зрителей из-за пандемии коронавируса.