На памятник Ленину в Москве повесили баннер «Подлежит демонтажу»

Участники проекта «Декоммуниказция» повесили на постамент памятника Владимиру Ленину на Калужской площади в Москве баннер с надписью «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации», со ссылкой на одного из организаторов Дмитрия Энтео пишет «Дождь».

По его словам, в день рождения Ленина участники проекта «призывают очистить страну от памятников функционерам государственного террора». Он отметил, что «каждый памятник Ленину, Сталину, Дзержинскому, Кирову — это памятник государственному насилию, его монументальное оправдание».

По словам Энтео, когда активисты вешали плакат, люди в штатском и с рациями позвали других мужчин, которые начали снимать это. Примерно через 10 минут баннер отодрали от основания памятника.