На «Открытую Россию» подали заявление в полицию после того, как организация передала врачам скорой помощи Санкт-Петербурга защитные маски и костюмы

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга Сергей Жварниц обратился в полицию после того, как благотворительная организация «Открытая Россия» объявила сбор средств для помощи медикам СМП и передала им маски и защитные костюмы.

Как рассказал Znak.com представитель «Открытой России» Андрей Пивоваров, Жварниц попросил полицию проверить опубликованные в соцсетях посты организации на признаки мошеннических действий, поскольку замглаврача уверен, что его медучреждение не нуждается в помощи.

«На сайте, где “Открытая Россия” ведёт сбор пожертвований, указаны контакты, по которым врачи могут рассказать, какая именно помощь им необходима. В случае со станцией скорой медицинской помощи Петродворцового района медики сообщили, что им нужны 280 защитных костюмов “Каспер N3” и 280 масок. “Открытая Россия” уже доставила им 300 масок и 100 защитных костюмов. Ещё 200 костюмов планируется привезти на этой неделе», — пояснил Пивоваров.

Он добавил, что объявление о сборе помощи, о котором идёт речь, было впервые опубликовано в соцсетях организации 17 апреля.