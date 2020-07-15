На организацию экопарка на Муринских прудах потратят более 10 млн рублей

МУП «Тагилдорстрой» готов потратить на озеленение экопарка, который сейчас создаётся на Муринских прудах, более 11,7 млн рублей. Такая сумма указана в качестве начальной (максимальной) цены заключения муниципального контракта на сайте госзакупок. Там сейчас организован запрос цен от потенциальных субподрядчиков. Итоги поиска организации, которая займётся озеленением парковой зоны, планируется подвести в конце июля.

Согласно документации, на территории планируется высадить ели, яблони, липы, клёны, рябины. Также там появятся: вейник остроцветковый, вероникаструм бергинский, котовник Фассена, молиния голубая и пеннисетум лисохвостный. Озеленение должно быть выполнено до 10 сентября. Гарантии качества распространятся на все работы и составят 5 лет с момента сдачи объекта. Отвечать за конечный результат будет МУП «Тагилдорстрой», так как именно эта компания стала генеральным подрядчиком по реконструкции территории на Муринских прудах.

За 100 млн рублей муниципальное предприятие должно будет организовать на Муринских прудах в этом году настоящий экопарк площадью 7 га. «Тагилдорстрой» сохранит все пешеходные направления и проложит новые, рассадит деревья и кустарники, организует цветочные клумбы. На ГГМ сделают несколько детских площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, на территории можно будет позаниматься воркаутом, покататься на роликах и самокатах. Проектом предусмотрена прокладка инженерных сетей, разбивка на местности сети тротуаров и прогулочных дорожек, устройство велосипедной дорожки, установка урн, скамеек и беседок, организация освещения территории и видеонаблюдения. Также планируется размещение общественного туалета на пять унитазов и один писсуар.

Одним из знаковых объектов парка станет деревянная мельница. Известно, что имя месту, где будет создаваться новое зона отдыха для тагильчан, дал когда-то мельник Семён Мурин.

В 2020 году на Гальянке будет благоустроен также парк Победы. В Дзержинском районе в этом году обустроят новую спортивную площадку (её организуют в Девятом посёлке) и завершат реконструкцию площади перед торговым центром по улице Зари, 21. Всего на благоустройство общественных территорий в 2020 году муниципалитет направит почти 165 млн рублей.