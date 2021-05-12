На охрану школ в Свердловской области выделено более 4 миллиардов рублей

В 2020 году на охрану образовательных учреждений в Свердловской области было потрачено более 4 млрд рублей, заявил во время пресс-конференции, посвящённой изменениям в проведении Единого государственного экзамена, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Из бюджета Свердловской области, консолидированного местного бюджета более 4 млрд финансовых средств было выделено на организацию и проведение конкурсного отбора на обеспечение безопасности образовательных организаций», — сообщил Биктуганов.

По словам Биктуганова, за охрану школ деньги с родителей не берут. Он отметил, что на сегодня каждая образовательная организация имеет договор и обеспечена охраной в соответствии с требованиями, которые предъявляются исходя из антитеррористической защищённости объектов.

﻿﻿﻿﻿Напомним, в образовательных учреждениях Свердловской области проходят проверки безопасности учреждений при поддержке Росгвардии. Решение проверить безопасность образовательных учреждений принято после трагических событий в Казани 11 мая. Девятнадцатилетний молодой человек пришёл в школу № 175 в Казани, где когда-то учился сам, и открыл стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две сотрудницы образовательной организации, ещё 23 человека ранены.