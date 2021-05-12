Число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23 человек

Число пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175 увеличилось с 21 до 23 человек — столько сейчас находятся в лечебных учреждениях, заявил «Коммерсанту» заместитель главы Минздрава Республики Татарстан Владимир Жаворонков.

«Всего в больницах города находятся 23 человека: 20 детишек, шесть из них категорируются как тяжёлые, двое с крайне тяжёлым статусом, и трое взрослых… Все медицинские бригады со вчерашнего дня усилены. Лекарственные средства и расходные материалы в достаточном количестве. Вся помощь оказывается в полном объёме», — отметил он.

12 мая объявлено в Татарстане днём траура, сегодня в Казани проходят похороны погибших в результате стрельбы в гимназии № 175. Траурные церемонии сопровождают психологи.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175, в которой раньше учился. Он использовал ружьё Hatsan Escort, которое купил легально. За несколько дней до нападения стрелок завёл телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом и написал, что «сегодня убьёт огромное количество биомусора и застрелится сам». После стрельбы он сам сдался полиции.

В результате трагедии, по последним официальным данным, погибли 9 человек, среди которых 7 детей и двое учителей. Министерство просвещения ранее сообщало, что ранения получил 21 человек, 8 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).