На одном из кладбищ Нижнего Тагила полиция задержала двоих закладчиков

Полиция Нижнего Тагила 20 апреля задержала двоих закладчиков наркотиков в районе городского кладбища на Вагонке.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», во время патрулирования района возле кладбища на Исинском тракте сотрудники ППС заметили двух подозрительных молодых людей. Увидев правоохранителей, один из них попытался сбежать, перед этим выбросив на землю упаковку свёртков, обмотанных синей и чёрной плёнкой. Второй молодой человек скрыться не пытался.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа, усиленная сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков, доставила юношу в отдел полиции.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят сотовый телефон, в котором имелась информация о ранее оборудованных закладках с координатами и фотографиями мест. Через несколько часов второй приятель также был задержан и доставлен в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.

Оперативники установили, что обоим задержанным по 20 лет, молодые люди — уроженцы Нижнего Тагила. Недавно они начали совместно снимать квартиру на проспекте Строителей. Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли 26 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета, липкую ленту, весы, пакеты зип-лок, а также фрагменты фольги со следами нагара.

Экспертиза показала, что в общей сложности у молодых людей изъяли более 40 граммов синтетического наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере по ч. 4 ст. 228 .1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба задержанных заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе.

В полиции добавили, что один из юношей месяц назад привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств, второй в поле зрения правоохранителей ранее не попадал.