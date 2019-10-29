На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребёнок

Ребёнок утонул в бассейне на объекте Службы внешней разведки в московском районе Ясенево, со ссылкой на источники в полиции пишут РБК и телеграм-канал Baza.

По данным Baza, инцидент произошёл вечером 27 октября — мальчик скатился с горки в бассейн, нырнул под воду, после чего его засосало в сливную трубу. По данным канала, отверстие не закрыли решёткой после проведения профилактических работ. Телеграм-канал пишет, что мальчику было восемь лет, а РБК — десять.

После того как мальчика вытащили из воды, на территорию воинской части вызвали скорую помощь и полицию. По данным РБК, их не пропустили на объект СВР в связи с секретностью. Baza пишет, что спустя время внутрь пропустили только скорую.

Официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов заявил, что «пока» они эту тему не комментируют. В беседе с Daily Storm Иванов отметил, что в деле «много неясностей» и сейчас проводится проверка информации.