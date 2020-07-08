На НТМК массовая вспышка коронавируса

По информации источника АН «Между строк» на предприятии, в конверторном цехе Нижнетагильского металлургического комбината сложилась серьёзная ситуация с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

«Один из слесарей ушел на выходной, а затем — на больничный и никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге получили массовое заражение в пераметре одного цеха с эпицентром в механической службе», — рассказывает инсайдер.

Тесты на COVID-19 сдали 1380 сотрудников конвертерного цеха, среди них много положительных. Известно, что у 24 сотрудников в крови найдены антитела. Это значит, что они были бессимптомными переносчиками заболевания. Руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов считает, что причиной массового заражения стало грубое нарушение принятых регламентов и недооценка руководством цеха возможных рисков для всего предприятия.

В пресс-службе ЕВРАЗа заверили, что сейчас цех работает в штатном режиме.