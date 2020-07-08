На НТМК массовая вспышка коронавируса

По информации источника АН «Между строк» на предприятии, в конверторном цехе Нижнетагильского металлургического комбината сложилась серьёзная ситуация с заболевшими новой коронавирусной инфекцией.
«Один из слесарей ушел на выходной, а затем — на больничный и никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге получили массовое заражение в пераметре одного цеха с эпицентром в механической службе», — рассказывает инсайдер.
Тесты на COVID-19 сдали 1380 сотрудников конвертерного цеха, среди них много положительных. Известно, что у 24 сотрудников в крови найдены антитела. Это значит, что они были бессимптомными переносчиками заболевания. Руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов считает, что причиной массового заражения стало грубое нарушение принятых регламентов и недооценка руководством цеха возможных рисков для всего предприятия.
В пресс-службе ЕВРАЗа заверили, что сейчас цех работает в штатном режиме.
«В настоящее время конвертерный цех работает в штатном режиме. Производственные территории, душевые, маршруты передвижения обработаны дезинфицирующими растворами. В конвертерном цехе Нижнего Тагила выявлены случаи заболевания коронавирусом. Заболевшие находятся либо в лечебных учреждениях, либо на самоизоляции, если болезнь протекает бессимптомно. На комбинате внедрены серьёзные меры по обеспечению безопасности сотрудников: установлены тепловизоры на проходных, которые фиксируют повышенную температуру тела, ведётся регулярная обработка транспорта, особое внимание уделяется автобусам. Введены дополнительные рейсы автобусов. В столовых, на проходной, в АБК нанесена разметка для соблюдения дистанции. В столовых используется одноразовая посуда, на столах установлены разграничивающие прозрачные перегородки. Для обеспечения безопасности сотрудникам выдаются маски и антисептики».